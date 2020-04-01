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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لطلاب أولى ثانوي.. معلومات يجب أن تعرفها عن الامتحان التجريبي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:17 ص
جريدة الدستور
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، تمهيدًا لاختبار الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي عبر أجهزة التابلت.

وحدد «شوقي»، في بيان له، موعد تلك الاختبارات في الفترة من ٥ حتى ٢٢ أبريل الجاري، كذلك الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الامتحانات سيتم عقدها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما أنه يمكن أدائها عبر التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو محمول متصل بالإنترنت.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة.

وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:



الهدف من الامتحان التجريبي

أوضحت الوزارة، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وفي وقت سابق، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

هل يؤثر الامتحان التجريبي على النتائج النهائية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى، مضيفة أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات ستكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التي تم تحديدها بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

٧ إرشادات

وحددت وزارة التربية والتعليم ٧ إرشادات لإجراء الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي جاءت على النحو التالي:

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