الكنيسة الإنجيلية تطلق مبادرة لتعقيم موقف سيارات أكتوبر

أطلقت الكنيسة الإنجيلية بمدينة 6 أكتوبر مبادرة لتعقيم وتطهير موقف سيارات الأجرة بالمدينة، بمشاركة شباب وأبناء الكنيسة.ومن جانبه، قال القس ثروت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة 6 أكتوبر، إن المبادرة تهدف إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» الوبائي.وأشار «سمير»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المبادرة يقوم بها شباب الكنيسة من خلال تعقيم سيارات الأجرة التي تنقل العاملين بالمدينة ومواطنيها بمواد التطهير، بجانب تعقيم اليدين للركاب قبل التحرك من موقف سيارات الأجرة.وأوضح أن المبادرة تستمر لعدة أيام بموقف مدينة 6 أكتوبر بأوقات خروج العاملين بالمصانع، وذلك في إطار مساهمة الكنيسة لوقايتهم من فيروس «كورونا».