استشاري وبائيات يكشف حقيقة تطور «كورونا» في أوروبا عن الصين

كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة تطور فيروس كورونا في الدول الأوربية عن وقت ظهوره في الصين، بسبب شراسته، مؤكدًا أن الفيروس فرصته للتطور ليست كثيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "الفيروس الموجود في أوروبا هو نفسه الذي ظهر في الصين ولكن الإجراءات المتبعة كانت هي الفارق وبعض الدول الأوروبية لم تتخذ الإجراءات الشديدة إلا متأخرة جدًا، أما في المنطقة العربية كنا أكثر حظًا واستعدادًا وأكثر استجابة خاصة في قطاع الطيران وعند نقاط الدخول، وكل حالة إصابة كان يتم متابعة المخالطين لها بشكل جيد في مصر وكل الدول العربية ويتم العزل الصحي للمخالطين".وتابع: "يوجد دول في منطقتنا العربية لديها ما يكفي من الأزمات والحروب مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومنظمة الصحة تولي أهمية خاصة بهذه الدول فبمجرد ظهور المرض ساعدتها بأجهزة ترصد ومختبرات قادرة على اكتشاف المرض وفرق مستعدة لمواجهته ولديها الحد الأدنى من الكفاءات والقدرات التي تكتشف وتتابع وكذلك جزء كبير من الدعم المادي تقدمه منظمة الصحة العالمية لهذه الدول".