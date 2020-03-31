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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:58 م
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علّق أحمد الطيب، المعلق الرياضي، على أزمة تجديد عقد أحمد فتحي وحسام عاشور داخل النادي الأهلي بشكل غير مباشر.
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