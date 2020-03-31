الأنبا مقار يتابع تدشين كاتدرائية مارمينا بالعاشر من رمضان

زار الأنبا مقار، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشرقيّة ومدينة العاشر، عددًا من الكنائس التي تحت الإنشاء لمتابعة أعمال بنائها، ومن بينها كاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بالعاشر من رمضان وكاتدرائية القديس إثناسيوس بالحي العاشر.يأتي ذلك في إطار حرص نيافته على التعمير الروحي والكنسي بالإيبارشيّة من خلال تدشين عدد من الكنائس الجديدة.وقرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا"، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.