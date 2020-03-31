الأنبا يسطس يترأس صلوات القداس الإلهي بالبحر الأحمر

ترأس الأنبا يسطس، رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، صلوات القداس الإلهي اليوم بالدير، وشاركه صلوات القداس الأنبا دانييل أسقف سيدني باستراليا وعدد من رهبان دير الأنبا أنطونيوس.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.