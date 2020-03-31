«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

نفذت أمانة حزب "المصريين" برأس غارب، برئاسة محمد جمال عبد القادر، الأمين العام للمدينة، حملة ثانية مكبرة لرش وتطهير شوارع ومنازل منطقة الحراجية بالمدينة مستخدمة سيارة رش، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، وطبقًا لتوجيهات الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب، بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير بالمدينة بقدر المستطاع.وأضاف "أمانة حزب المصريين برأس غارب، فى بيان له اليوم، أن استهدفت الحملة رش وتطهير شارع الحرية الرئيسى وشارع خلف محطة الضوى وشوارع منطقة الحراجية ووجهات المحلات شارع الحرية على الجانبين، كما ستقوم الأمانة برش باقى الشوارع بصفة مستمرة يوميًا.والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات بالدولة المصرية.