سوسن بدر توجه رسالة لجمهورها: «خليكوا فى البيت»

نشرت النجمة سوسن بدر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت سوسن، على الصورة قائلة: "يا رب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعشان ولادنا".وتشارك سوسن بدر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب النجمة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، إسلام جمال، كريم فهمي، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب، علا رشدى، محمد عز، إيهاب فهمي وثراء جابيل، ومن إخراج مصطفى فكري.ويعتبر مسلسل "بخط الإيد"، هو العمل السابق لسوسن بدر، وقد لاقت عليه إشادات كثيرة، وهو من بطولة أحمد حاتم، أحمد رزق، خالد كمال، أسماء جلال، محمد محمود، ياسر علي ماهر، صفاء الطوخي، لبنى ونس، صبحي خليل، رشا بن معاوية، صفاء جلال، وناهد رشدي، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.