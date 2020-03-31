راعي كنيسة مارمرقس كليوباترا يترأس اجتماعه الأسبوعي ON LINE

ترّأس القمص داود لمعي، راعي كنيسة القديس مارمرقس كليوباترا، مساء اليوم اجتماعه الأسبوعي، وذلك عبر خدمة البث المباشر بالصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي.وناقش لمعي، خلال الاجتماع موضوع "الإنجاز أم الاستقبال"، في إطار حرصه مع أقباط الكنيسة عقب تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا».