«اتحاد الصناعات»: مصانع عديدة حولت أسلوب إنتاجها لتصنيع مستلزمات طبية

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن العالم سيتغير بعد فيروس كورونا المستجد، حيث ستعمل كل دولة على سد ثغرات الاحتياج الغذائي والاعتماد على النمو الاقتصادي الداخلي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الدولة مهتمة بالعمالة وتدعم القطاع الصناعي واستمرار عجلة الإنتاج من أجلها"، مشيرا إلى أن قرار الدولة بتخفيض الكهرباء سيفيد العديد من الصناعات.وأكد أن رواتب العاملين بالمصانع تصرف بشكل منتظم، كما أنه ما زالت هناك مصانع تعمل بنظام الشيفتات الثلاثة، وقد تكون الحوافز انخفضت في بعض القطاعات.ووجه التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحرصه على دعم الصناعة، مشيرًا إلى أن الجميع سيتحمل فاتورة أزمة كورونا بشكل تضامني، وأن هناك عدد كبير من المصانع غيرت أسلوب إنتاجها لتصنيع المستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة.