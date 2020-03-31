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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تتسلم تحريات واقعة استدراج سيدة للأطفال لسرقتهم بالمطرية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:30 م
استدراج سيدة
استدراج سيدة
حسام التمساح
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تسلمت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث في واقعة ضبط ربة منزل بتهمة استدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية.

وكشفت تحريات المباحث عن تعدد البلاغات حول قيام ربة منزل باستدراج الأطفال وصغار السن وسرقة مصوغاتهم الذهبية، وترتدي جلبابا أسود، ونظارة سوداء حتى لا يعرفها أحد.

وأشارت التحريات إلى أنها تقوم بأخذ الأطفال داخل توك توك، وفي مكان خالي من المارة تسرق مصوغاتهم الذهبية، ثم تتركهم في الشارع، وتهرب وتكررت نفس الواقعة مع أكثر من طفلة بدائرة القسم.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من عامل، بأنه أثناء قيام ابنته، ومقيمة بذات العنوان باللهو أمام العقار محل سكنهما، قامت سيدة مجهولة باستدراجها واصطحابها داخل توك توك، وانصرفت.

وبتكثيف التحريات ومن خلال النشر عن أوصاف الطفلة المبلغ بغيابها، فقد أمكن التوصل إلى تواجد طفلة بذات مواصفات الطفلة المبلغ بغيابها.

بالانتقال أمكن العثور على الطفلة، حيث تعرف عليها والدها وقرر بقيام المتهمة بالاستيلاء على قرطها الذهبي، وبوضع الخطة موضع التنفيذ ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمة وفحص كاميرات المراقبة محل الواقعة

وتم ضبطها وتبين أنها "ماجدة. ص، 29 سنة"، ربة منزل، وبتطوير مناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطًا فرديًا في استدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها، وتحرر المحضر اللازم.

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