الوفد: إلزام الشركات بتوريد منتجات الوقاية والتطهير للحكومة يؤمن احتياجاتنا

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية قرار وزيرة التجارة والصناعة بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر.وقال الجندي، في بيان اليوم، إن القرار سيعمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن هذا القرار يشمل (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية)، وهي الأدوات الأساسية في الحرب ضد كورونا.وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أنه علي الرغم من الأزمة العالمية في هذا القطاع إلا أن مصر من الدول التي لا تعاني من نقص حاد في مستلزمات الوقاية خاصة بعد تدخل القوات المسلحة لحل الأزمة التي نتجت بسبب استغلال البعض للأوضاع وتخزين هذه المستلزمات لمضاعفة أسعارها.وتابع: "إلزام المصانع المنتجة والمستوردة بتوريد منتجاتها قرار مناسب جدا للمتغيرات الجارية تجنبا لحدوث أي نقص أو عجز في هذه المستلزمات خلال الفترة القادمة حال استمرار الفيروس في مصر".وثمن المهندس حازم الجندي تضافر جهود الوزارات المعنية بعد توجيهات وقرارات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية المحلية التي تمثل حلا حاليا واستراتيجية مستقبلية لمصر.