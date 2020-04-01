بالأرقام والمواعيد.. خرطة تسليم وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس آمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مواعيد تسليم 1296 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بالمرحلة الأولى والثانية.وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم «16» بداية من يوم 14 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل، على أن يتم تسليم وحدتين يوميًا لكل عمارة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، ثم سيتم تسليم العمارة رقم «17» من 15 أبريل ويستمر التسليم حتى 7 مايو المقبل، ثم تسليم العمارة «18» يوم 16 أبريل ويستمر التسليم حتى 10 مايو.وأضاف«غنيم»، أنه سيتم تسليم العمارة «19» من يوم 19 أبريل حتى 11 مايو، يليها تسليم العمارة رقم «20» يوم 21 أبريل حتي 12 مايو، ثم سيتم تسليم العمارة رقم «21» يوم 22 أبريل حتى 15 مايو المقبل.وأشار إلى أنه سيتم تسليم العمارة رقم «22» من 23 أبريل حتى 14 مايو، يليها تسليم العمارة رقم «23» من يوم 26 أبريل حتى 17 مايو، ثم تسليم العمارة رقم «24» من 27 أبريل حتى 18 مايو، وتسليم العمارة «25» من يوم 28 أبريل حتى 19 مايو.وأوضح «غنيم» أنه سيتم تسليم العمارة رقم «25» من تاريخ 28 أبريل حتى 19 مايو، ثم تسليم العمارة رقم «26» من يوم 29 أبريل حتي 20 مايو، ثم تسليم العمارة رقم «27» من يوم 30 أبريل حتى 21 مايو، موضحًا أنه سيتم تخصيص 5 أيام للمتخلفين عن مواعيد التسليم بداية من يوم 31 مايو وحتى 4 يونيو.