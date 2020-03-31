التشطيبات الأخيرة لميدان التحرير (صور)

اقتربت الأجهزة المعنية من الانتهاء من تطوير ميدان التحرير، من أعمال التطوير والتجميل لمحيط الميدان، حيث تمت أعمال التطوير بداية من ميدان عبدالمنعم رياض، وإزالة جميع الحدائق الموجودة بالميدان وتم إعادة زرعها من النخيل ونباتات الزينة، وتم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد الجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.وجارٍ إنشاء نافورة دائرية بمحيط المسلة الفرعونية التي تم تثبيتها بالميدان، لتظهر الصينية التي بها المسلة وأربع تماثيل للكباش الفرعونية والنافورة التي تحيط بالنسبة ومنطقة دائرية خضراء سيتم زراعتها بنباتات صغيرة، بالإضافة إلى منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر في محيط ميدان التحرير.وكانت وزارة الآثار قد انتهت من تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية الأربعة، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية، كما يتم الانتهاء من إنشاء قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش تم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.