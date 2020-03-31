رحلة إلى باريس لإجلاء المصريين العالقين

غادرت مطار القاهرة اليوم طائرة إلي باريس لإعادة وإجلاء المصريين الراغبين في العودة لمصر.ونظمت شركة مصر للطيران بالتعاون مع وزارة الهجرة رحلة إلى لندن لعودة المصريين العالقين هناك بعد قرار تعليق الرحلات من وإلى مصر في إطار الجهود للسيطرة علي فيروس كورونا، كما نظمت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة إلى باريس لعودة المصريين، ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار القاهرة مساء اليوم.