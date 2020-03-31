أحمد حسن يسخر من الراقصة دينا لهذا السبب

سخر أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر الأسبق، من تصريح للراقصة دينا، بشأن استكمال تصوير مسلسلات رمضان خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.ورد أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام"، حول هذا الأمر قائلًا: "بما إن اللوكيشن معقم وفي مطهرات وكمامات، لا بقى ده احنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم، وأخواتنا الأقباط ييجوا يوم الأحد، طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس".وأضاف: "والله هم يبكي وهم يبكي".وكانت دينا قالت: "مضطرين ننزل صور مسلسلات رمضان واللوكيشن كله كمامات ومطهرات".