لمواجهة الملل أثناء الحظر.. أفضل 5 ألعاب مثيرة على الكمبيوتر

لعبة Ring Fit Adventure

لعبة Zumba Burn It Up





وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تمارين قابلة للتخصيص لأولئك الذين يفضلون تصميم التمرين وفقًا للروتين الخاص بهم. وتتضمن اللعبة مجموعة متنوعة من أنماط الرقص، مثل Bollywood، وIrish Step، وCumbia، وHip Hop، وCalypso، جميع التمارين متاحة للمستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم.



لعبة Beat Saber Beat Sabre هي لعبة واقع افتراضي تفاعلية تحتاج إلى التركيز، تقوم اللعبة على استخدام السيوف الضوئية مع النغمات الموسيقية التي تحفز اللاعب مع اقترابها منه من أجل القيام بالحركات المناسبة. اللعبة بسيطة للغاية، ويمكن لأي شخص أن يلعب ويقفز ويجرب مستويات مختلفة فيها.



لعبة Just Dance

قد يعرف المهتمون بعالم الألعاب سلسلة الألعاب الشهيرة Just Dance. وفي لعبة الرقص هذه، يوجد مجموعة كبيرة من الأغاني، والهدف هو متابعة الرقصات المختلفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. تحتوي اللعبة أيضًا على وضع تدريب "Just Sweat"، الذي يحتوي على روتين رقص بنشاط بدني أعلى ومستويات مختلفة. تتوفر لعبة Just Dance على أجهزة PS4، وXbox One، وWii، وNintendo Switch.



مقاطع الفيديو في حال لم يكن يتوفر لديك جهاز ألعاب، فهناك العديد من الحصص التدريبية بمستويات متفاوتة على الإنترنت، حيث إن اتصال واي فاي هو كل ما تحتاج إليه، ويتوفر على يوتيوب وتويتش العديد من المدربين الذين يمتلكون قنواتهم الخاصة وينشرون التمارين والنصائح باستمرار. ومع وجود 5 ملايين متابع، فإن FitnessBlender تعد من أكثر القنوات المعروفة على يوتيوب. ويمكن اختيار ما بين التدريبات التي تركز على الجسم كله أو على عضلات محددة. كما يوجد تمارين قصيرة أو طويلة للاختيار منه.





ولحسن الحظ، فإن ممارسة الرياضة في المنزل تعد من الخيارات البديلة المتاحة للعديد منا، ونقدم أفضل 5 ألعاب للتدريب من عالم الألعاب الإلكترونية والتي يمكن تنفيذها في المنزل.تتحول لعبة المغامرات الممتعة التي أطلقتها شركة Nintendo إلى تمرين للجسم. وبدلًا من الضغط على الأزرار، يجب على المستخدم القيام بتحديات اللياقة البدنية حتى تتقدم الشخصية في اللعبة. ويمكن استخدام الملحقات التي تشمل حلقة Ring-Con وحزام Leg Strap مع أجهزة التحكم Joy-Cons المتصلة أثناء القيام بالركض أو المشي أو القرفصاء أو القفز. تتضمن اللعبة أيضًا العديد من الألعاب المصغرة وروتينات التدريب التي تناسب المبتدئين والذين لديهم مستوى أعلى من اللياقة البدنية.لمن يحب ممارسة الزومبا، فقد تم إصدار هذه اللعبة المتاحة على كل من Xbox وPS3 وWii وNintendo Switch والتي تضمن المستوى ذاته من المتعة، وتصل إلى مستويات أعلى من التحدي. يوجد في اللعبة 45 تمرينًا مجهزًا لتدريب الجسم ورفع معدل ضربات القلب.