لمواجهة الملل أثناء الحظر.. أفضل 5 ألعاب مثيرة على الكمبيوتر
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:53 م
طارق عتمانطباعة
مع استمرار حاجة معظم الأشخاص في الوقت الحالي للعمل من المنزل، فهناك بعض الإجراءات الروتينية كأفضل 5 ألعاب التي يجب عليهم الحفاظ عليها، بجانب ممارسة الأنشطة البدنية.
ولحسن الحظ، فإن ممارسة الرياضة في المنزل تعد من الخيارات البديلة المتاحة للعديد منا، ونقدم أفضل 5 ألعاب للتدريب من عالم الألعاب الإلكترونية والتي يمكن تنفيذها في المنزل.
لعبة Ring Fit Adventureتتحول لعبة المغامرات الممتعة التي أطلقتها شركة Nintendo إلى تمرين للجسم. وبدلًا من الضغط على الأزرار، يجب على المستخدم القيام بتحديات اللياقة البدنية حتى تتقدم الشخصية في اللعبة. ويمكن استخدام الملحقات التي تشمل حلقة Ring-Con وحزام Leg Strap مع أجهزة التحكم Joy-Cons المتصلة أثناء القيام بالركض أو المشي أو القرفصاء أو القفز. تتضمن اللعبة أيضًا العديد من الألعاب المصغرة وروتينات التدريب التي تناسب المبتدئين والذين لديهم مستوى أعلى من اللياقة البدنية.
لعبة Zumba Burn It Upلمن يحب ممارسة الزومبا، فقد تم إصدار هذه اللعبة المتاحة على كل من Xbox وPS3 وWii وNintendo Switch والتي تضمن المستوى ذاته من المتعة، وتصل إلى مستويات أعلى من التحدي. يوجد في اللعبة 45 تمرينًا مجهزًا لتدريب الجسم ورفع معدل ضربات القلب.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تمارين قابلة للتخصيص لأولئك الذين يفضلون تصميم التمرين وفقًا للروتين الخاص بهم. وتتضمن اللعبة مجموعة متنوعة من أنماط الرقص، مثل Bollywood، وIrish Step، وCumbia، وHip Hop، وCalypso، جميع التمارين متاحة للمستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم.
قد يعرف المهتمون بعالم الألعاب سلسلة الألعاب الشهيرة Just Dance. وفي لعبة الرقص هذه، يوجد مجموعة كبيرة من الأغاني، والهدف هو متابعة الرقصات المختلفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. تحتوي اللعبة أيضًا على وضع تدريب "Just Sweat"، الذي يحتوي على روتين رقص بنشاط بدني أعلى ومستويات مختلفة. تتوفر لعبة Just Dance على أجهزة PS4، وXbox One، وWii، وNintendo Switch.
لعبة Beat SaberBeat Sabre هي لعبة واقع افتراضي تفاعلية تحتاج إلى التركيز، تقوم اللعبة على استخدام السيوف الضوئية مع النغمات الموسيقية التي تحفز اللاعب مع اقترابها منه من أجل القيام بالحركات المناسبة. اللعبة بسيطة للغاية، ويمكن لأي شخص أن يلعب ويقفز ويجرب مستويات مختلفة فيها.
لعبة Just Dance
قد يعرف المهتمون بعالم الألعاب سلسلة الألعاب الشهيرة Just Dance. وفي لعبة الرقص هذه، يوجد مجموعة كبيرة من الأغاني، والهدف هو متابعة الرقصات المختلفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. تحتوي اللعبة أيضًا على وضع تدريب "Just Sweat"، الذي يحتوي على روتين رقص بنشاط بدني أعلى ومستويات مختلفة. تتوفر لعبة Just Dance على أجهزة PS4، وXbox One، وWii، وNintendo Switch.