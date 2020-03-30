الروس يستخدمون النظارات الذكية فى محاربة كورونا

قال دينيس بروتسنكو، مدير أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو المختص بعلاج المصابين بفيروس "كورونا"، إن المختصين في 3 مستشفيات بالمدينة يستخدمون "نظارات ذكية" في مكافحة انتشار المرض وعلاج المصابين.وأضاف بروتسنكو أن مشروع "النظارات الذكية" عرض علينا من أجل استخدامه في محاربة الوباء وعلاجه، وقد استخدمناه لفوائده، وذلك فقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وتابع: "باستخدام هذا النوع من النظارات، نقلل من فرص تعرض الاختصاصي لاحتمالية الإصابة بالفيروس، والوقت اللازم لمعاينة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المرض، حيث نقوم بتبادل المعلومات والاستشارات حول المريض، في غرفة افتراضية".واختتم قائلا: "لم يكن لدينا أي شك في استخدام هذا النوع من النظارات، وقد تم توفيرها في 3 مستشفيات، وسيتم توزيعها في جميع المستشفيات".يذكر أن العاصمة الروسية موسكو بدأت، اليوم الإثنين، فى تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، وبموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع الحالي عطلة مدفوعة الأجر.