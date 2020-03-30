رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:21 م
realme
realme
طباعة


حقق هاتف realme C3 والمُلقب بوحش الألعاب نجاحًا كبيرا في السوق من خلال بيعه يوم التخفيضات (فلاش سيل) واستمر في زيادة مبيعاته عبر الإنترنت.
حيث أثبتت المبيعات المتميزة ورضا العملاء عن الهاتف الذكي الجديد، بأن realme هي واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية الناشئة عالميًا وفي مصر والتي تسعى جاهدة للحصول على أفضل جودة وتصميمات.

ووفقًا لتحليلات Counterpoint، وهي أبرز شركات تحليلات الهواتف الذكية، بأن شركة realme تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم وعلى الرغم من الانخفاض الذي يحدث في السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث أن مبيعات شركة realme بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة وقد كشفت realme هذا العام عن قطاع آخر في مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم. "AIOT"
وقد ساعدت هذه الإستراتيجية realme على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة.

ونتيجة لذلك أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3فيما يتعلق بعمر البطارية المثير للإعجاب وجودة HD ومميزات الكاميرا

يأتي هاتف realme C3 مع معالج Helio G70 وبطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة لتقديم تجربة ألعاب رائعة على الهواتف الذكية..
و تصميم أنيق ومعالج متقدم وإعداد كاميرا ثلاثية مذهلة، realme C3 هو أروع هاتف ذكي في هذه الشريحة السعرية

أما بالنسبة لوحش الألعاب، فإن realme 6i يطلق ميزاته القوية في السوق المصري بدءاً من طلبات الحجز المسبق على سوق. كوم بداية من الأول أبريل - حتى السادس من أبريل. وسيكون متاحا رسميًا لأول عملية بيع في 7 أبريل 2020

يشتهر realme 6i بميزات الذكاء الاصطناعي، فبالنسبة للكاميرا، فهي تتضمن كاميرا رباعية مع خيارات عدسات متنوعة من كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 119 ° وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم وكاميرا بورتريه بالأبيض والأسود. للاستمتاع بالصور الفوتوغرافي.

يأتي realme 6i الإصدار الرئيسي المصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة 16.5 سم HD +. وأخيرًا ، لتكملة تجربة غامرة تمامًا ، يتميز realme 6i أيضًا بمكبر الصوت الصغير Dirac Power Sound الذي يتيح لك جودة صوت أفضل وأكثر قوة.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

توتنهام يحول ملعبه إلى مستشفى لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون: بث المقررات التعليمية ومشروعات التخرج أونلاين

القومى للترجمة: بث لقاءات مع المترجمين ضمن مبادرة «الثقافة»

«الثقافة تقربنا».. إيلينا بياجى تقدم أشعار نزار قبانى قريبًا

في ذكرى ميلاده.. كيف سرق مجهولون لوحة حديقة الربيع لـ«فان جوخ»؟