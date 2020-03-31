برلمانية: مصر تستطيع إنتاج أجهزة تنفس صناعي

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تصنيع أجهزة تنفس صناعي في مصر، مؤكدة قدرة إمكانيات الدولة على ذلك.وطالبت النائبة، في بيان لها، وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات، بضرورة بحث الأمر وتقديم خطة عاجلة مدروسة بشأن إنتاج أجهزة التنفس الصناعي محليا.وأشارت إلى أن ذلك من شأنه حل أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعي والتي تواجهنا حاليا وتؤمن مخزون استراتيجي منها، كما يسمح بالتصدير.وأكدت أن الأمر بالطبع سوف يأخذ وقتا، ولكن هذه الخطوة لا غنى عنها في ضوء الأزمة الحالية والتي أنتجت توقف الدول المنتجة لهذه الأجهزة عن التصدير.وطالبت بضرورة مشاركة رجال الأعمال والشركات الخاصة في هذا الأمر بهدف تدبير الموارد المالية والإمكانيات، وفتح باب الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.