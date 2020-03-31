نصائح للوقاية من أمراض الصدر والحساسية خلال التقلبات الجوية

الوقاية من أمراض الصدر والحساسية





وأشار إلى أنّ نشر الغسيل خلال فصل الربيع هو أمر يؤدى إلى حمل الملابس لكمية كبيرة من الأتربة وحبوب اللقاح: "ياريت ينشروا داخل البيت مش في البلكونة، ومش مستحب يتنشر في البلكونة لأن الأتربة هتتراكم، ويفضل عدم النشر خارج المنزل خلال الوقت الراهن لعدم التعرض لأي من مسببات تنال من مرضى الصدر والحساسية".





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قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن سوء الأحوال الجوية وانتشار الرياح المحملة بالأتربة ، يلزم مرضى أمراض الصدر والحساسية والأنف والجلد والأتربة، بالبقاء في المنزل: "ياريت ميخرجوش، ولو خرجوا يلبسوا الماسك".وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، ان بعد وصول المرضى لوجهتهم يجب غسل الأيدي والوجه بشكل جيد، حتى لا تستمر حالة الحساسية لديهم لفترة طويلة: "متخليش الحساسية تتفاعل مع الغشاء المخاطي للأنف أو العين أو الفم لفترة طويلة، ويجب الاستنشاق بشكل دائم".وأكد أنّه على المواطنين الاستحمام فور وصولهم إلى منازلهم لإزالة العوالق والأتربة من شعر الرأس، ما يؤدي إلى نقل الحساسية إلى المخدة، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع: "مننساش الملابس لأنها خطيرة جدا، وممكن يبقى عليها فيروسات كورونا وفيروسات أخرى، وياريت الملابس اللي بنخرج بيها نخليها بره أوضة النوم".