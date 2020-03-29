5 نصائح يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كورونا

نشر مؤشر البحث العالمي "جوجل" مؤخرًا على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.وجاءت النصائح الخمس الذي يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كورونا:1 -غسل الأيدي باستمرا باحتكاك الأصابع ببعضها والإبهام يتم دعكه كل واحد فيهم على حدا.2 - عند السعال غط فمك بمرفقك "الكوع".3 - أحذر لمس وجهك وذلك لأحتماليه تعرض يديك إلى وجود الفيروس به فيتغلغل بداخل واجهك عن طريق الجلد.4 - يجب أن يكون هناك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين حتى لا يتم انتقال العدوى بالسعال أو اللمس.5 - إن استطعت البقاء في المنزل "ابق" وذلك لأمنك وسلامتك بعد الاختلاط.5 نصائح يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كوروناوأكد محرك جوجل على عدم وجود دواء محدد حاليا للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أنه يمكن الحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عن طريق المواظبة على تنظيف اليدين بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، وأيضا تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بمنديل ورقي أو بثني المرفق، وتجنب مخالطة أي شخص مصاب بأعراض مشابهة لأعراض البرد أو الأنفلونزا (حافظ على مسافة متر واحد أو 3 أقدام).وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة من محرك البحث في مكافحة الفيروس القاتل، لتطلق جوجل بعد أسبوع من الطلب موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بافيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأعلن مؤشر البحث العالمي "جوجل" إنه تم التعامل مع الهيئات والسلطات ذات الصلة من أجل إطلاق موقع "google.comcovid19"، يوم الجمعة قبل الماضى.