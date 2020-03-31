«الصحة العالمية»: المضادات الحيوية لا تقضي على كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في صباح اليوم الثلاثاء، عن أن المضادات الحيوية لا تستطيع القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي يطلق علية (⁦‪Covid- 19‬⁩).وأطلقت منظمة الصحة العالمية، إنفوجراف لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: "هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟".وكانت الإجابة صادمة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط.ونصحت منظمة الصحة العالمية بأن يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه.وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تقترب من 800 ألف حتى صباح اليوم الثلاثاء.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 785 ألفًا.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفًا.وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 38 ألف حالة.