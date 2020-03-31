«تويتر» تجمد حسابات مرشد الثورة الإيرانية «خامئنى» بكل اللغات

جمدت شركة "تويتر" حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بكل اللغات، من على منصتها؛ تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني .وأكدت إدارة تويتر أنها تلتزم بتنفيذ العقوبات الأمريكية، من خلال البدء بإيقاف حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بكل اللغات، لافتة إلى أن قائمة من الحسابات الإخبارية التابعة للحرس الثوري ضمن قائمة العقوبات سيتم إيقافها تباعًا.