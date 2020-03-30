ترامب: طرح مليون جرعة من هيدروكلوروكين لعلاج مصابي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح مليون جرعة من عقار هيدروكلوروكين لعلاج المصابين بكورونا.وقال ترامب في تصريحات له منذ قليل، إن أمريكا واثقة من قدرتها على هزيمة فيروس كورونا والأيام الـ30 المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.وأضاف: «أمريكا هي الدولة الأولى على صعيد إجراء اختبارات كورونا وتم إجراء فحوص على مليون أمريكي، وهناك نحو 300 ألف سرير طبي ستدخل الخدمة قريبًا».وتابع: «اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين.. وكل أسرة قادرة على منع تفشي الفيروس».