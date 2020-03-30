ألبوم شاهيناز الجديد حياتى أحلى 2020



ويأتي التعاون في ألبوم شاهيناز الجديد حياتى أحلى 2020 مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعيين محمد عبد الحميد، مصطفى الريدي، محمد الصواف، أيمن شحاته، وأدم حسين، وغيرهم



وتعاونت في أغنية "حياتى أحلى" والتي تحمل أسم الألبوم مع كل من الشاعر الغنائي محمد عبد الحميد والملحن والموزع الموسيقي زوجها آدم حسين.



وكانت المطربة قد طرحت مؤخرا إحدى اغنيات الألبم على طريقة "السنجل" بعنوان "توتة توتة" كما طرحت وطرحت أغنية "شبكنى" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي الدسوقى فتحى، والمحلن الموزع الموسيقي محمد ضياء.



خلعها للجحاب وعودتها للغناء مرة أخرى



وعلقت المطربة على قرار ارتدائها الحجاب وقالت أنه كان كان نابعًا منها شخصيًا، وأيضًا قرار خلعه، ولم يجبرها أحد على ارتدائه أو خلعه.



وأضافت في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" ان الفن ليس له علاقه بارتدائها للحجاب أو خلعه وأنه لم يكن هناك أحد قام بإجبراها على ارتدائه أو خلعه.



وعن فترة ارتدائها للحجاب قالت أن هناك العديد من الأصدقاء والأقارب ابتعدوا عنها عندما اعتزلت الفن مما اثر على حالتها النفسية وجعلها تعيد حساباتها تجاه الأشخاص حولها.



* شاهيناز: الموسيقار حلمي بكر دائم الأنتقاد ولا يعنيني رأيه



هاجم الموسيقار الكبير حلمي بكر المطربة بسبب قرار خلعها للحجاب وعودتها إلى الساحة الغنائية من جديد بالرغم من إنهما لم يتقابلا إلا مرة واحدة فقط داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون.





اقرأ أيضا:

سبب ابتعادها عن الفن



وقالت شاهيناز ردا على هذة الانتقادات والهجوم من قبل الموسيقار حلمي بكر أن رأيه لا يعنيها سواء كان بالإيجاب أو السلب مشيرة إلى أنه لولا موهبتها الفنية فى الغناء التى منحها الله إياها لم يكن ليقبل بها أثناء توليه عضوية لجنة التحكيم ببرنامج "ستار ميكر" ولا يوجد فضل له عليها. وقالت شاهيناز ردا على هذة الانتقادات والهجوم من قبل الموسيقار حلمي بكر أن رأيه لا يعنيها سواء كان بالإيجاب أو السلب مشيرة إلى أنه لولا موهبتها الفنية فى الغناء التى منحها الله إياها لم يكن ليقبل بها أثناء توليه عضوية لجنة التحكيم ببرنامج "ستار ميكر" ولا يوجد فضل له عليها.





ننشر التفاصيل الكاملة عن ألبوم شاهيناز الجديد حياتى أحلى 2020 حيث تستعد المطربة لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل أسم "حياتي أحلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت الفترة الماضية من تسجيل جميع أغنياته وتضع حاليا اللمسات النهائية على الألبوم استعدادا لطرحه كاملا للجمهور.