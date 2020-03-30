«غور بفلوسك».. رسالة نارية من الباز لـ«ساويرس» بسبب كورونا

شنّ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير "الدستور"، هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب تصريحاته الأخيرة حول عودة الموظفين لعملهم في أسرع وقت، مهما كانت الضحايا.وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "نجيب ساويرس رجل أعمال ومستثمر، وواحد من الذين استفادوا من هذه البلد، أكثر بكثير جدًا مما أعطاه للبلد، ورغم كدة طالع يقول سنرى دماء اقتصادية لو استمر وضع البلد بهذا الحال بسبب كورونا".وتابع "في الوقت اللي الدولة بتقول فيه أهم حاجة صحة المواطنين، نجيب ساويرس طالع يقول الناس ترجع تشتغل أيا كانت الخسائر.. إيه القلب ده؟، ساويرس عنده لو يموت مليون واحد وفلوسه متنقصش جنيه ولا فارقة بالنسبة ليه".وواصل: "لما ييجي مستثمر استفاد وربح كتير من البلد، ويطلع بهذا الشكل، ويخلع عن نفسه كل رداء إنساني بهذا الشكل.. يا أخي تغور بفلوسك عن البلد دي.. مش هتقول كلمة كويسة اسكت.. مش هتقول كلمة تعين الدولة على مواجهة الأزمة نقطنا بسكاتك".