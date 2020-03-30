«صحة البرلمان»: لم نحدد مطالبنا حول مخصصات الصحة نظرا للأوضاع الحالية

أكد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحسم أمرها من جانب مطالبها على الموازنة العامة للدولة التى من المفترض مناقشتها خلال الفترة المقبلة داخل البرلمان، مضيفًا أن الدولة تعانى فى المرحلة الحالية صعوبات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب العديد من دول العالم.وأضاف "أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستنتظر وجود رؤية واضحة لتداعيات انتشار فيروس كورونا حتى تستطيع تحديد المطالبة بمخصصات الصحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع فى الفترة الحالية مع كافة أجهزة الدولة تداعيات انتشار فيروس كورونا فى كافة المحافظات، ومتابعة الحالات المصابة داخل المستشفيات.