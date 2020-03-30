كورونا يودي بحياة 36.912 حول العالم

أوقع فيروس كورونا المستجد 36،912 وفاة حول العالم، نحو 75% منها في أوروبا، منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر في الصين.وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11،591 حالة تليها إسبانيا مع 7،340 حالة ثم الصين 3،304 حالات.وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 768،370 في 183 بلدا.