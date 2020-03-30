حمادة هلال يطرح برومو «متونسين ببعض» لمواجهة كورونا (فيديو)
الإثنين 30/مارس/2020 - 07:53 م
حسن أمينطباعة
طرحت قناة "MBC مصر" برومو أغنية المطرب حمادة هلال الجديدة والتي تحمل اسم "متونسين ببعض" والمقرر طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة.
وتهدف أغنية "متونسين ببعض" إلى دعوة المواطنين الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمكوث المواطنين في المنازل خلال الفترة الحالية وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" كوفيد - 19 والذي تعاني منه جميع بلدان العالم.
وفي سياق مختلف، نفى المطرب حمادة هلال لـ"الدستور" تعاونه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا في أغنية "ديو" تجمعهما سويا، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأضاف أنه كان متواجد في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم حفل غنائي بأحد الأندية الرياضية هناك وبعد انتهاء الحفل صعد إليه حمو بيكا وطلب منه صورة تذكارية وأثناء التقاط حمو لـ"فيديو سيلفي" داعب الجمهور بـ"استنوني بأقوى أغنية في الوطن العربي مع حمادة هلال".
وأضاف "هلال": "أنا أخذت الموضوع على محمل الهزار ولم أعلق ولكن بعد أن وجدت عدد من الأخبار تفيد بأن هناك مشروع غنائي يجمعنا سويا فهذا غير حقيقي ولم نتفق على شيء". شاهد
وتهدف أغنية "متونسين ببعض" إلى دعوة المواطنين الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمكوث المواطنين في المنازل خلال الفترة الحالية وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" كوفيد - 19 والذي تعاني منه جميع بلدان العالم.
وفي سياق مختلف، نفى المطرب حمادة هلال لـ"الدستور" تعاونه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا في أغنية "ديو" تجمعهما سويا، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأضاف أنه كان متواجد في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم حفل غنائي بأحد الأندية الرياضية هناك وبعد انتهاء الحفل صعد إليه حمو بيكا وطلب منه صورة تذكارية وأثناء التقاط حمو لـ"فيديو سيلفي" داعب الجمهور بـ"استنوني بأقوى أغنية في الوطن العربي مع حمادة هلال".
وأضاف "هلال": "أنا أخذت الموضوع على محمل الهزار ولم أعلق ولكن بعد أن وجدت عدد من الأخبار تفيد بأن هناك مشروع غنائي يجمعنا سويا فهذا غير حقيقي ولم نتفق على شيء". شاهد