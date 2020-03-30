كورونا في الجزائر.. 35 وفاة و584 إصابة

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بهذا الوباء في البلاد إلى 584 حالة، ووفاة 35 حالة.وقال فورار، في تصريحات اليوم، إنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة، و4 حالات وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 37 حالة.وأوضح أن حالة الوفاة الأولى هي بولاية بجاية (شمال شرق) لرجل يبلغ من العمر 59 عاما، والثانية لرجل من ولاية البليدة (شمال شرق) يبلغ من العمر 69 عاما، بالإضافة إلى حالتي وفاة بولاية وهران (شمال غرب) الأولى لامرأة تبلغ من العمر 73 عاما، والثانية لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، مشيرا إلى أن حالات الوفاة موزعة على 14 ولاية.يذكر أن أغلب الإصابات وحالات الوفاة تتركز في ولاية البليدة تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وكان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري قد أصدر يوم الجمعة الماضي مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات وهي (باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة)؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، على يطبق هذا الإجراء في تلك الولايات ابتداء من أمس الأول السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضي حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس "كورونا".