حظر تجوال صارم في دمشق لمحاصرة «كورونا» (فيديو)

نشرت فضائية «روسيا اليوم» فيديو يرصد حظر التجوّل الصارم في دمشق، بسبب فيروس كورونا.وقالت السلطات في سوريا إنه "في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا.