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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع تداعيات فيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:32 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

واستعرض وزير السياحة والآثار موقف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمبانى السياحية، والفنادق المختلفة، والتى تتم حاليا، وكذا الجهود المبذولة لتخفيف تداعيات ظهور فيروس كورونا على هذا القطاع المهم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعاملت بكفاءة عالية مع السياح الموجودين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا اليوم من السفير الألمانى بالقاهرة، نقل خلاله شكر الحكومة الألمانية لمصر، على الرعاية الفائقة التى تلقاها السياح الألمان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التى تعاملت مع سائحيها، خاصة بعد أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ قرار تعليق الطيران، مشيرا إلى أن التعامل الراقى من الحكومة المصرية مع السياح يعد خير دعاية وترويج للسياحة فى مصر، بعد زوال مشكلة فيروس كورونا.

كما شرح وزير الطيران المدنى الموقف المالى للوزارة حاليا، والخسائر المتوقعة خلال هذه الفترة، وكذا خطة نقل الشحن ونقل البضائع التى تتم حاليا من خلال أسطول الطيران، والجهود التى تقوم بها الوزارة فى أعمال تطهير وتعقيم المنشآت التابعة لها.

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