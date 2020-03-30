مستشار أردوغان يرتد عن الإسلام ويعتنق «الربوبية»

أعلن أتيلجان بايار، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستراتيجي، عن تخليه عن الدين الإسلامي، واعتناق الربوبية.وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "تخليت عن اعتناق الإسلام واتجهت إلى الربوبية".ومن المعروف أن الربوبية هي اللادين أي عدم الإيمان بالرب، والإيمان فقط بالعقل، وهو نفس نهج الملحدين.وقد تثير هذه الخطوة غضب المجتمع الإسلامي في تركيا الذي يعد متطرفًا إلى حد بعيد، بسبب الأفكار المتطرفة التي زرعها فيهم الرئيس أردوغان من خلال برامج التليفزيون وخطب المساجد ودروس الدين التى تُعلم للأطفال في المدارس الابتدائية.ومن غير المعروف حتى الآن ماذا سيفعل أردوغان مع مستشاره المرتد، خصوصًا أن هناك الكثيرين من المقربين من أردوغان غير متدينيين وبعضهم لا يعرف حتى الصلاة.