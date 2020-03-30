إحالة متهم بحيازة 19 لفافة هيروين فى الزيتون للمحاكمة

أحالت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الاثنين، عامل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته ١٩ لفافة من مخدر الهيروين.كان قسم شرطة الزيتون قد تلقى معلومات مفادها قيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة واتخذ من دائرة القسم مكانًا لترويج نشاطه غير المشروع.وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم ويدعى "عيد. م"، عامل، 34 سنة، وشهرته "الفص".عثر بحوزته على ١٩ لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي ٨٠٠ جنيه وهاتف محمول.وبسؤاله عن مصدر المضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.