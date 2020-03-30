«القتل الخطأ».. أبرز التهم الموجهة لسائق تريللا دهس 31 مواطنًا

كشفت تحقيقات نيابة الصف، اليوم الإثنين، عن تفاصيل التحقيق مع سائق سيارة تريللا؛ متهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، خلال فترة حظر التجوال بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، وهي: القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير وهي عبارة عن 14 سيارة دهسها بالكامل.كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على السائق بعد هروب دام أربعة أيام، وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وكشفت التحقيقات عن أن الكمين كانت متوقفة به 14 سيارة ضمت 8 سيارات ملاكي و6 أجرة وميكروباصا، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرها، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.وكانت النيابة شكلت لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.