الأمن الاقتصادى يشن حملات موسعة لمواجهة الخارجين

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت تحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - في مجال شرطة النقل عن ضبط 626 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، بمترو الأنفاق والقطارات.وضبط 916 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".وضبطت شرطة الكهرباء 3185 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال البيئة تم ضبط 60 قضية مخالفات لقانون البيئة من حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية.وتمكنت شرطة مباحث الأموال العامة من ضبط قضيتين في مواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.