عقب إصابة مستشارته.. نتنياهو يدخل الحجر الصحي لمدة أسبوع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأنه تقرر بشكل رسمي، إدخال رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع، وذلك عقب تأكيد اصابة مستشارته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت القناة 12 العبرية، أن وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء يجريان مناقشات مكثفة حول الحاجة لعزل نتنياهو منذ الصباح، وتعمل وزارة الصحة على مراقبة جمع الكاميرات الأمنية في الكنيست كجزء من التحقيق الوبائي.وأضافت القناة أنه سيجري تحديد من كان في المكتب أو على مقربة من نتنياهو أثناء وجود مستشارته لشؤون الكنيست والحريديم رفيكا بالوخ التي أعلن عن إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيخصع مجددا لفحص كورونا اليوم، فيما يوضح مكتبه أن التقييم الأولي هو أنه لن يخضع إلى العزل.وفى السياق، قال مكتب نتنياهو: "وفقا للتقييم الأولي، لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع مستشارته ولم يلتق معها، كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين".