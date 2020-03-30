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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات السيسي لدعم القطاع الطبي

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:43 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وأعرب الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية عن سعادتهم وتقديرهم لهذا القرار الإنساني الذي يعبر عن تقدير الرئيس لجهود العاملين في المهن الطبية والتضحيات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو ما يسهم في دعم أصحاب المهن الطبية ماديًا ومعنويًا.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأطباء في مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعملون بكفاءة ويبذلون جهود شاقة بتفان غير مسبوق في عملهم، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبي.

ودعا رئيس جامعة حلوان كافة العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة حلوان وعلى مستوى الجمهورية إلي مواصلة العمل والجهد لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد للعبور بالوطن للمستقبل واستمرار رسالتهم الإنسانية السامية لخدمة المواطنين على أعلى مستوى، في ظل دعم الدولة وسعيها لتقديم كافة سبل المساعدة والتأمين لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة واحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار.

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