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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول: مراجعة موقف مشروعات التكرير الجديدة لمواجهة تداعيات كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:48 ص
وزير البترول
وزير البترول
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كلف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذي لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلًا عن الإجراءات التي ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.

وأكد الملا - خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019 - أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة، ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة، بما يسهم في استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولي والمنتجات البترولية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.

ولفت إلى أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسي على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين، لتقليص الكميات التي يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدي إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئيًا من على كاهل الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أوضح الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة (ميدور) أن الشركة نجحت في التعامل مع التقلبات التي شهدتها أسواق البترول العالمية، محققة خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، مشيرا أنها نجحت في إنتاج نحو 5.1 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019 من خلال تكرير 38.7 مليون برميل خام، محققة أعلى معدل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 2.5 مليون طن والذي يمثل نحو 50% من إجمالي إنتاج المعمل الحالي من المنتجات البترولية.

ولفت إلى أن معمل (ميدور) ساهم بنحو 61% من إنتاجه في تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلي، بما يصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، كما تمكن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأشار القرعيش إلى أن (ميدور) تمكنت من وضع مشروع التوسعات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% والبالغ استثماراته 2.3 مليار دولار حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع البنوك الممولة للمشروع.

وقال إن الشركة رفعت من حجم المكون المحلي بالمشروع خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة (بتروجت) بقيمة 8.2 مليون دولار، مضيفًا أنها نجحت في مضاعفة رأسمالها من أجل مشروع التوسعات وقام المساهمون بضخ 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقًا للجدول الزمنى المحدد في هذا الشأن، كما أشار الى سداد (ميدور) نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب.

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