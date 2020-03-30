4 وفيات و145 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.وحث رئيس المكسيك، المواطنين، السبت الماضي، على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة، في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب: "علينا البقاء في منازلنا، يجب الحفاظ على تباعد صحي"، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفش كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى.