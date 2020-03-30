تايلاند: 136 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تايلاند اليوم الإثنين عن تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1524 حالة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.وكانت السلطات التايلاندية أعلنت الأحد عن تسجيل 143 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1338 والوفيات إلى 7 حالات.جدير بالذكر أن السلطات التايلاندية فرضت حظرا في مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات الجنوبية، بينما طلبت من الناس في منتجع بوكيت البقاء في منازلهم بين الساعة 8 مساء و3 صباحا، تطبيقا لقيود جديدة على التنقل للحد من انتشار كورونا.