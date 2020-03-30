«مرسيدس بنز» تستدعى 77 ألف سيارة بالصين

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق اليوم الإثنين، عن استدعاء شركة "مرسيدس بنز" 77 ألفا و607 سيارات بسبب وجود مشاكل محتملة في نظام التوجيه المعزز.وذكرت المصلحة وهي أعلى هيئة للرقابة على الجودة في الصين- في بيان اليوم- أن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من طراز "سي-كلاس" و"إي-كلاس" و"جي.إل.سيSUV" التي تم تصنيعها محليا خلال الفترة بين 18 أكتوبر 2016 و13 أبريل 2018.وأضافت المصلحة أن مساعدات التوجيه وأنظمة التوجيه المعزز قد تتعطل بسبب وجود أخطاء محتملة في الاستبدال السابق لرفوف التوجيه، ما يزيد من خطر تحطم السيارة ويشكل مخاطر محتملة على السلامة.وتابعت اللجنة أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء، فيما ستقوم الشركة المعنية بفحص وإصلاح الأجزاء المعيبة بشكل مجاني.