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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع نقيب شرطة أثناء تطبيق حظر التجوال في سوهاج

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:37 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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لقي نقيب شرطة بمديرية أمن سوهاج مصرعه أثناء تفقد الحالة الأمنية وتطبيق حظر التجوال بطريق أسيوط – سوهاح الزراعى، حيث انتقلبت سيارته وأصيب بنزيف في المخ نُقل على إثره إلى مستشفى سوهاج الجامعى ولفظ أنفاسة الأخيرة داخل المستشفى.

بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث على طريق سوهاج – أسيوط الزراعي ووجود مصابين وضحايا.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مركز سوهاج إلى حيث الواقعة، وتبين إصابة النقيب عصام عبد الفتاح الشحات ـ 28 عاما ـ بنزيف في المخ أثناء تفقده الحاله الأمنية لتطبيق حظر التجوال خوفًا من تفشي كورونا المستجد والأمراض المعدية بين المواطنين.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث.

الجدير بالذكر أن النقيب عصام عبدالفتاح الشحات من محافظة قنا وعمل بقطاع الأمن الوطني بمديرية أمن سوهاج ويشهد له بالكفاءة والتفانى وحسن الخلق.

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