الإفراج عن 70 شخصًا من المخالفين لحظر التجول فى البحيرة

قرر المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، الإفراج عن 70 شخصًا من المخالفين لقرار حظر التجول بمراكز كفر الدوار ورشيد وأدكو والمحمودية بكفالات مالية تراوحت ما بين ألف و4 آلاف جنيه، كما قرر المحامي العام، إحالتهم لمحاكمة عاجلة.وكان ضباط المباحث بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط 40 شخصًا بمركز وقسم كفر الدوار و10 أشخاص بمركز أدكو و15 شخصًا بمركز رشيد و5 أشخاص بمركز المحمودية لقيامهم بخرق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر التجول، الذي جاء في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار بحظر سير المواطنين من 7 مساءً إلى 6 صباحًا.وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.