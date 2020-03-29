كوبا: رصدنا 139 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

قال خوسيه أنخيل بورتال، وزير الصحة العامة في كوبا، الأحد، "إن بلاده رصدت حتى الآن، 139 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 114 حالة لمواطنين، و25 لأجانب.ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن وزير الصحة قوله "إن 73 من المصابين الكوبيين كانوا قد عادوا إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك وجيانا وجمهورية الدومينيكان".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.