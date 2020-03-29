نانسي جرجس تشارك في تحدي التسبيح بـ«اتصرف أنت يارب فيَّا»

قدمت المرنمة نانسي جرجس، قائد فريق كورال "كلمة الله" الملحق بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بحلوان، ترنيمة، في إطار خدمات التسبيح التي يقدمها مرنمي الكنيسة القبطية الارثوذكسية، عبر خاصية الأون لاين، كخدمة روحية للمقيمين بالمنازل، التزاما بقرارات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من داخل منزلها من خلال البث المباشر.وقامت "نانسي" بأداء ترنيمة "اتصرف انت يارب فيا"، للقس موسى رشدي المُلقب باللحن الروحاني، وهي من كلمات الشاعر رمزي بشارة المُلقب كذلك بـ"بحر الكلام".وجاءت كلمات الترنيمة كالأتي: "تنده علىَّ وأسكَّتك.. من كُتر شرَّى سِكِّتك.. عن عينى مخفيَّه.. قرَّبت لِىَّ وبا ابعِدَك.. يا إلهى نار محبتك..جوايا مطفيَّة""إتصَّرف إنت ياربى فىَّ.. شيل الغشاوه عن عينىَّ.. رجَّعنى ليك..من يوم ماسيبتك فرحى سابنى والهم عذبنى وتعبنى.. والراحة فيك"" كِترت عاداتى وشهواتى.. وخطايايا قلت قوى وقفه صلاتى.. وأقول كفاية ها أرجع وأتوب ألقى الذنوب تجرى ورايا ياربى صلح لى العيوب خليك معايا هات إيديك وإمسك إيديَّا.. عارف حياتى مِ البداية... للنهاية دارى بتعَب قلبى وشقايا.. والخبايا مكشوفه قدامك داويا إنت وشفايا معاك فى وقت الخوف حِماية وبيك عزايا ولاحد غيرك دارى بِىَّ".وكان المجمع المقدس للكنيسة منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.