برلمانى يطلق مبادرة لدعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة

أطلق النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، مبادرة "احنا معاك" لدعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة بالدائرة، بالتعاون مع بعض رجال الأعمال، لتوفير المساعدات المالية وتوزيع السلع الأساسية عليى المتضررين من إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال "علي"، في بيان له، اليوم، إن المبادرة مستمرة في عملها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، معلنًا تبرعه براتب مجلس النواب لمدة 3 أشهر، وتوجيه كل الأموال لدعم هؤلاء المتضررين جراء الأزمة الراهنة من تداعيات انتشار الفيروس في جميع دول العالم.وأضاف أن هناك تضافرا لكل المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدا بما يبذله الأطباء من تضجيات فى هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود في أرض المعركة.وناشد "نائب المرج" المواطنين البقاء في المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، والمجتمع المدني المساهمة والمشاركة في تخطى هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع.