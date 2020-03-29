نائبة عن توجيهات الرئيس بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي: ضرورة ملحة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي، الحكومة، بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، والتوسع فيها لتوفير تدابير واحتياجات المستشفيات الحكومية من تلك الأجهزة.وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الصناعي، لا سيما وأنها أصبحت ضرورة ملحة لا بد من توافرها لمواجهة فيروس كورونا، منوهة أن هناك العديد من الدول اقبلت على تكثيف صناعة اجهزة التنفس الصناعي، وشراءه في حالة عدم القدرة على التصنيع، الأمر الذي يجب الانتباه إليه وتنفيذ توجيهات الرئيس من قبل اتحاد الصناعات المصرية.وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على توفير أي من المستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في صناعتها حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد.