14 حالة وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لمستوطنة تبلغ من العمر 90 عاما.وأكدت صحة الاحتلال أنه بهذه الحالة يرتفع عدد إجمالي حالات الوفاة بكورونا إلى 14، بالإضافة إلى 3865 مصابا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق الإغلاق الشامل في الداخل، بدءًا من اليوم الإثنين، في محاولة لمواجهة انتشار كورونا.وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق الإغلاق الشامل في الداخل، بدءًا من غد الإثنين، في محاولة لمواجهة انتشار كورونا.ورفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طلبا إسرائيليا بالمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا لدى تل أبيب.وطالب نتنياهو، ميركل، بتزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي نظرا للأزمة التي تواجهها بعد انتشار كورونا، ولكن المستشارة الألمانية رفضت الطلب.